O mais recente Presidente do Brasil, e candidato à reeleição nas presidenciais do país que se decidem no final de este mês (dia 30 de outubro), lembrou em entrevista um encontro fortuito em Brasília com raparigas venezuelanas “de 14, 15 anos” em que, nas suas palavras, “pintou um clima”.

As declarações, polémicas, foram proferidas durante uma entrevista de Bolsonaro a um podcast brasileiro, na última sexta-feira — e estão a ser muito comentadas no Brasil, nomeadamente na imprensa brasileira, tendo já originado uma reação do próprio Jair Bolsonaro, que se defendeu de críticas e acusou o PT de Lula de deturpar as suas palavras.

No momento em que utilizou a expressão em causa, o candidato à Presidência do Brasil contava “uma história” cujo intuito parecia ser lamentar o facto de raparigas daquela idade terem de “ganhar a vida”, parecendo sugerir implicitamente que se prostituíam. “Você quer isso para a tua filha, que está a ouvir-nos agora? E como chegou a esse ponto? Escolhas erradas!”, afirmou Bolsonaro, que tem insistido na colagem de uma possível eleição de Lula com um desfecho social e económico para o Brasil próximo do que teve a Venezuela de Chávez e Maduro.

