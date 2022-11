A Musiversal, que permite que os criadores de música produzam as suas obras com músicas de todo o mundo através de transmissão ao vivo, venceu o prémio de startup mais promissora do programa Road 2 Web Summit.

O anúncio foi feito esta sexta-feira em conferência de imprensa, com António Dias Martins, CEO da Startup Portugal, a realçar que este ano foram trazidas à cimeira tecnológica 100 startups, um “número recorde”.

A Musiversal recebeu um prémio de 15 mil euros e o cofundador Xavier Jameson dedicou a distinção a “milhões de músicos no mundo” e destacou que o futuro será “brilhante” porque existem cada vez mais pessoas a ouvir e a produzir música.

A WindCredible, que criou microgeradores eólicos idealizados para aplicações urbanas, industriais e rurais, também foi distinguida. A empresa venceu o prémio, no valor de cinco mil euros, de melhor desempenho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Filipe Fernandes, um dos mentores do projeto WindCredible, destacou, na conferência de imprensa, que o mundo passa por um “momento em que a energia não é dada”. “Existem pessoas que não vão conseguir aquecer as suas casas no inverno (…) queremos ajudar [através dos microgeradores]”, acrescentou a startup.

O programa Road 2 Web Summit, organizado pela Startup Portugal e pela Web Summit, seleciona startups portuguesas para representar o país na cimeira tecnológica. O Road 2 Web Summit contou, este ano, com o apoio da Galp Upcoming Energies.

A edição deste ano do programa teve mais de 200 candidaturas de startups de todo o país. No total, as 100 escolhidas já levantaram mais de 11 milhões de euros.