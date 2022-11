América do Norte, 1890. Tem tanto a dizer sobre quem somos e onde estamos. Ou pelo menos foi isto que Hugo Blick (“The Honorable Womans”, “Black Earth Rising” e “The Shadow Line”) imaginou, criando um western com uma mulher – a inglesa do título – à procura de vingança e um índio Pawnee que quer recuperar a terra a que tem direito por ter lutado ao lado da cavalaria. Os dois combinam, percebe-se de imediato; a jornada em que embarcam nem tanto. Mas esta disfuncionalidade importa menos. a terra sem lei que se encontra na caminhada que fazem juntos conta tudo o que se precisa de saber. “The English” aborda poder e conquista com voz ativa, cabe a quem vê processar isso para o seu lado, para o presente.

Os seis episódios de “The English” já estão disponíveis na HBO Max. Cada um começa com um conflito que, apesar de não se resolver no próprio capítulo, torna-se essencial para fazer o mundo crescer. No primeiro, por exemplo, introduz-se Eli Whipp (Chaske Spencer), o índio, e numa admirável sucessão de diálogos fica-se a saber tudo o que é preciso sobre a personagem: ficou sem o que tinha, quer o que é dele por direito, a terra prometida. Em alguns dos outros viaja-se até ao Wyoming, para construir o imaginário do destino de, pelo menos, uma das personagens, a inglesa Cornelia Locke (Emily Blunt), uma aristocrata que está a atravessar o continente para vingar a morte do filho. Sabe-se que há um responsável, um homem mau, e aqueles breves minutos no Wyoming contextualizam, idealizam o destino para o espectador.

[o trailer de “The English”:]

