O Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CHEDV) inaugurou esta quarta-feira a Escola Luís Vega, valência no hospital de São João da Madeira que vai permitir formar profissionais de saúde, mas também a comunidade, em suporte básico de vida.

A Escola Luís Vale, instalada no palacete do hospital de São João da Madeira, no distrito de Aveiro, visa formar profissionais de saúde e a comunidade em suporte básico de vida, revelou esta quarta-feira o presidente do Conselho de Administração do CHEDV, Miguel Paiva.

Na cerimónia de inauguração daquela unidade, que contou com a presença do ministro da Saúde, Miguel Paiva destacou a “necessidade de facultar formação” nesta área à população, afirmando que a escola vai possibilitar cursos em suporte básico de vida adulto e pediátrico, suporte avançado de vida e desfibrilhação automática externa.

“O Serviço Nacional de Saúde cumpriu o que prometeu a São João da Madeira“, salientou Miguel Paiva.

A Escola Luís Vale, cujo nome pretende homenagear o médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que morreu em dezembro de 2018 na sequência da queda de um helicóptero que transportava um doente grave de Bragança para o Porto, é dirigida a profissionais de saúde, mas também a outros profissionais, como elementos da PSP, GNR, Proteção Civil, autarquia e voluntários do próprio hospital de São João da Madeira.

Também presente na sessão, o presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira, revelou a intenção do município proporcionar “a todos os estudantes” uma formação em suporte básicos de vida naquela valência, que obteve certificação do INEM em abril de 2021.

Já o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, salientou que o propósito daquela valência reflete a forma como “o Serviço Nacional de Saúde (SNS) se transcende” na promoção de saúde, dizendo, no entanto, que esta é uma competência e missão que “passa pela comunidade”, e não apenas pelo SNS.