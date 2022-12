O vocalista dos Guns N’ Roses, Axl Rose, anunciou esta sexta-feira à noite (hora portuguesa) que vai deixar de atirar o microfone para o público no final dos concertos, depois de esta terça-feira, 29 de novembro, num concerto em Adelaide, na Austrália, ter alegadamente deixado ferida uma mulher que terá sido atingida.

A mulher em questão, Rebecca Howe, estava a assistir ao concerto dos Guns N’ Roses quando, no final do espectáculo, Axl Rose atirou, como habitual, o seu microfone para o público. Desta vez terá corrido mal: com a cara cheia de escoriações e hematomas, Rebecca Howe garantiu aos meios de comunicação australianos que foi o microfone que a deixou assim. Disse ainda que quando o microfone a acertou — após a última canção do espectáculo, “Paradise City” —, sentiu-se como se tivesse sido “atingida por um camião” e afirmou mesmo que “poderia ter ficado sem um olho”.

#Exclusive: 10 News First speaks with the woman who was hit in the face by a microphone thrown by @gunsnroses frontman Axl Rose at this week's concert at @theadelaideoval.

Rebecca Howe described the blow like being "hit by a truck" and that she "could have lost an eye". pic.twitter.com/3FLbUgVD3z

— 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 2, 2022