No cinema de Cláudia Varejão o amor persiste como uma constante. Por isso, existe muito quotidiano nas histórias que conta e rituais dentro desse dia-a-dia. Por defeito, a realizadora portuense (nascida em 1980) convida o espectador para um território desconhecido, mas o que acontece transmite um sentimento de familiaridade. O amor está em todo o lado. “Lobo e Cão” – vencedor de Melhor Filme na Giornata degli Autore na 79ª Bienal de Veneza – difere de “Ama-San” (2016) e “Amor Fati” (2019) no ponto de partida: aqui trata-se de ficção. Em tudo o resto, a experiência move-se do mesmo modo.

“Ama-San” e “Amor Fati” apresentam-se como documentários. O primeiro conta a história de uma tradição com mais de dois mil anos, que envolve mulheres dedicadas ao mergulho, que entram no mar apenas com o oxigénio que têm nos pulmões para apanharem ostras. “Amor Fati” filma diferentes grupos de pessoas para mostrar como elas têm (ou constroem) semelhanças físicas com a pessoa amada. A surpresa ao longo do filme passa por perceber que essa mesma pessoa amada não é necessariamente companheira, pode ser uma memória, alguém que se perdeu. E de como, por sobrevivência e persistência da memória, também nos podemos tornar um pouco naqueles que já não existem.

Nos dois filmes anteriores a “Lobo e Cão”, Cláudia Varejão usa o documentário como ponto de partida. O documentário, ou a ferramenta do documentário, serve para desarmar o espectador, para interiorizar a verdade do retrato para que não seja totalmente evidente a forma como aos poucos e poucos é possível ser envolvido por uma ficção. A evidência da virtude da realizadora manifesta-se porque os dois filmes nunca se sentem como híbridos e a ideia de documentário que pode ser ficção paira, mas não se concretiza durante a experiência: é algo que assalta o espectador muito depois.

[o trailer de “Lobo e Cão”:]

