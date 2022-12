Marjorie Taylor Greene, a polémica congressista republicana e uma das mais visíveis apoiantes da tese de que Joe Biden não venceu as eleições presidenciais de 2020, voltou a agitar as águas este sábado ao afirmar que, se o ataque ao Capitólio tivesse sido organizado por ela, os invasores teriam saído vencedores.

As declarações de Greene foram feitas este sábado, em Manhattan, por ocasião de um jantar de gala do Clube de Jovens Republicanos de Nova Iorque. Excertos da sua intervenção foram partilhados nas redes sociais pela página Patriot Takes, que monitoriza movimentos de extrema-direita:

Marjorie Taylor Greene’s January 6th comments at last night’s New York Young Republican Club Gala:

“I got to tell you something, if Steve Bannon and I had organized that, we would have won. Not to mention, it would’ve been armed.” pic.twitter.com/KtiecOAlgd

— PatriotTakes ???????? (@patriottakes) December 11, 2022