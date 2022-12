Sérgio Conceição alcançou José Maria Pedroto como treinador com mais vitórias ao serviço do FC Porto. Ao chegar aos 215 triunfos, o atual técnico dos dragões tinha tudo para que a noite em que os azuis e brancos venceram o Arouca por 5-1 fosse sua, mas não quis que isso acontecesse.

No dia do 85.º aniversário do presidente portista, Conceição quis que as atenções se virassem para Jorge Nuno Pinto da Costa. “Esta vitória vai para o líder do clube que conseguiu nestas décadas dar um contributo fundamental para que o clube hoje seja uma referência não só em Portugal. Parabéns ao presidente!”, congratulou Sérgio Conceição lembrando que para o treinador do FC Porto “todos os elogios são pouco para alguém que fez tanto por este clube”.

Ainda assim, 215 vitórias é um número digno de registo, mas que, para Sérgio Conceição, não vale por si só. “Se esta vitória coincidir com o título no final de época, aí já posso ficar mais satisfeito”. Ainda assim, não esconde admiração pelo seu antecessor. “Tenho dificuldade em falar desta vitória. Pedroto era o treinador dos treinadores”.

Quanto à partida com o Arouca, Sérgio Conceição considera que o FC Porto fez um jogo “acima da média”. A equipa azul e branca marcou o primeiro golo ainda antes dos 30 segundos, somando o terceiro jogo consecutivo a marcar antes do minuto três. “Foi uma entrada à imagem do que fizemos nos outros jogos, mas a continuidade nos outros jogos não correu tão bem como hoje. Estivemos bem perante uma equipa que tem feito um excelente campeonato”.

Ainda assim, o FC Porto continua na perseguição ao líder Benfica. Partindo para 2023 numa posição desfavorável no que diz respeito à luta pelo campeonato, o treinador já pensa nos desejos para o novo ano. “Em 2023, quero ganhar todos os jogos”, assume.

