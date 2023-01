A Acer é mais uma das marcas que se antecipou ao arranque oficial do Consumer Electronics Show (CES) e que já está a revelar produtos. O evento arranca oficialmente a 5 de janeiro, em Las Vegas, mas muitas empresas estão a apresentar equipamentos antes da abertura de portas.

A Acer renovou a linha de portáteis e desvendou uma mão cheia de novidades numa apresentação digital, incluindo um produto que quer combater o sedentarismo no teletrabalho. Chama-se eKinekt BD 2 e é a junção entre uma secretária e uma bicicleta estática – uma “bike desk”.

Durante a pandemia, o teletrabalho ganhou expressão, assim como equipamentos para se fazer algum exercício enquanto se trabalha. Algumas pessoas já tinham aderido à tendência das “standing desk”, as secretárias mais altas onde é possível trabalhar de pé, mas com o teletrabalho surgiram outras tendências, incluindo as secretárias com passadeira, onde se tornou possível estar numa videoconferência enquanto se faz uma caminhada.

Nesta eKinekt a proposta passa então por pedalar enquanto se trabalha. Mas não se combate só o sedentarismo, também se tenta lutar contra as contas de eletricidade mais altas. A “bike desk” consegue gerar alguma energia com o exercício do utilizador, tornando-se possível carregar portáteis, smartphones ou outros equipamentos. A Acer estima que uma hora de pedalada constante a 60 rotações por minuto seja suficiente para gerar 75 watts de energia. Se quiser carregar muitos equipamentos vai ser preciso aumentar a intensidade: estima-se que um iPhone 13 Pro Max consuma 30 watts até ficar totalmente carregado em 90 minutos, nota o The Verge.

Para fazer os carregamentos de equipamentos há duas portas USB Tipo-A e uma porta USB-C. Está ainda incluindo um gancho para colocar uma mochila ou outros objetos que convenha ter à mão. O teletrabalho parece ser um dos usos mais convenientes deste equipamento, mas a Acer também acredita que pode ser usado no escritório.

Na parte superior do equipamento, existe a área de secretária para pousar o computador. É possível usar dois modos – “working” ou “sports”. No primeiro a secretária aproxima-se da cadeira/selim, para que seja mais conveniente trabalhar. No segundo, o tampo da secretária fica mais distante para que se tenha mais espaço para as pernas, potenciando um espaço para treino mais intenso.

Para se saber quanto se pedalou e a energia gerada durante o exercício há uma aplicação para smartphone, na qual se consegue, também, verificar as calorias queimadas, a distância percorrida e a velocidade ou então ter um histórico dos treinos realizados.

A eKinekt BD 3 vai chegar em junho à região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA), com um preço de 999 euros, embora a Acer deixe o aviso de que o preço e disponibilidade do equipamento pode variar consoante os mercados.

Além desta bicicleta, a empresa também revelou uma série de novidades na área dos portáteis. A linha dedicada aos jogos, a Predator, tem dois novos modelos, com preços acima da fasquia dos 2.400 euros. Na Nitro, outra linha dedicada aos jogos, há portáteis com uma faixa de preços mais “acessível” em comparação com os Predator, começando nos 1.499 euros. Já numa proposta de portátil mais fino e leve, foram revelados os Acer Swift Go, em versões de 14 e 16 polegadas, com preços a partir de 999 euros.