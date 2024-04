O TikTok decidiu suspender voluntariamente na União Europeia o serviço TikTok Lite, que oferece aos utilizadores recompensas em troca da realização de determinadas tarefas, enquanto “analisa as preocupações levantadas” por Bruxelas relativamente à possibilidade de ser viciante, especialmente para os mais novos.

A decisão foi anunciada na rede social X pelo TikTok, que salientou estar “sempre disposto a trabalhar de forma construtiva com a Comissão Europeia e outros reguladores”. O comissão europeu Thierry Breton, que temia que o serviço fosse tão “viciante e tóxico quanto os cigarros”, afirmou já ter tomado nota da suspensão.

Statement on TikTok Lite: "TikTok always seeks to engage constructively with the EU Commission and other regulators. We are therefore voluntarily suspending the rewards functions in TikTok Lite while we address the concerns that they have raised."

“Os nossos filhos não são cobaias das redes sociais”, começou por escrever Breton, numa mensagem também partilhada no X, antes de acrescentar que as restantes investigações ao TikTok, relacionadas com o “risco de dependência na plataforma, continuam”.

Our children are not guinea pigs for social media.

I take note of TikTok’s decision to suspend the #TikTokLite “Reward Program” in the EU.

The cases against TikTok on the risk of addictiveness of the platform continue.#DSA ensures the safety of our ???????? online space. https://t.co/J1oI6zNI97

