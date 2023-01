As autoridades angolanas detiveram, em Luanda, no aeroporto internacional 04 de Fevereiro, três cidadãos angolanos, por tráfico de droga provenientes do Brasil, informou nesta terça-feira o Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Entre os detidos estão uma mulher de 48 anos, comerciante, que transportava uma mala de viagem onde estavam dissimulados 13 quilos de cocaína, em 25 embalagens de toalhas de mesa e duas embalagens de lençóis.

Os restantes detidos, um homem de 29 anos e uma mulher de 24, transportavam também quatro malas de viagem, onde estavam escondidos, em tubos de puxadores (pegas), 1.332 quilos de cocaína.

A nota do SIC realça que a detenção dos passageiros ocorreu no momento do desembarque do voo da companhia aérea TAAG Angola Airlines, proveniente de Guarulhos/ Estado de São Paulo, Brasil.

As apreensões anunciadas nesta terça-feira seguem-se a outra realizada na semana passada, na qual foi detida uma mulher no aeroporto internacional de Luanda, quando tentava proceder ao levantamento da droga do tipo cocaína, em estado líquido, dissimulada em 27 embalagens de sabonete.

Os 18,7 quilos de droga, camuflada numa mala de porão, proveniente do Brasil, tinha sido despachada para Angola no dia 13 de novembro do ano passado, a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.