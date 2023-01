Em atualização.

Foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na manhã desta terça-feira, 24 de janeiro, o homem que terá ameaçado matar o Presidente da República, se não recebesse um milhão de euros. Polícia Judiciária revela que o suspeito tem antecedentes por crimes violentos, está a avançar a CNN. Será ouvido pelas autoridades nas próximas horas.

O suspeito terá dirigido uma carta à Casa Civil no final de outubro do ano passado onde exigia o pagamento de um milhão de euros e um número de conta bancária para onde a transferência deveria ser feita. Avisava que, caso não recebesse o valor num curto espaço de tempo, Marcelo Rebelo de Sousa seria morto a tiro. Dentro do envelope seguia também uma bala.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu, desvalorizando a carta que, entende, não configura uma “ameaça política”, mas antes um pedido de dinheiro. “Vim a saber mais tarde, mas não vi a carta, que pedia uma quantia avultada — que, alias, eu não teria 1 milhão de euros — e que dava um número de telefone e que dava uma conta bancária. Depois não acompanhei mais o processo porque entendi que era uma forma de ameaça muito sui generis”, relatou o chefe de Estado. “Desvalorizei”.

O Presidente da Repúblico terá vivido um “período de maior intensidade” de ameaças entre 2017 e 2018, no período dos fogos. “Depois passou a ser um evento muito raro.”

As cartas foram remetidas para a Unidade Contraterrorismo da PJ e passaram por uma peritagem no Laboratório de Polícia Científica.

A PJ conduziu aquilo que a CNN descreve como uma operação cirúrgica para chegar ao suspeito, que foi capturado com elevadas medidas de segurança, dados os seus antecedentes criminais, depois de ser localizado na grande Lisboa.