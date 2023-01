Os vídeos “Cumbre Vieja – The Fire From Within” e “Atmós”, produzidos pelo algarvio Bruno Gonçalves, foram premiados no Los Angeles Timelapse Film Festival, anunciou este sábado o próprio à agência Lusa.

O vídeo “Cumbre Vieja – The Fire From Within”, que utiliza a técnica de ‘timelapse’ para compilar cerca de 19.000 fotos captadas durante uma viagem de três dias realizada em outubro de 2021 ao vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, “foi o vencedor da categoria ‘Natureza e Paisagem'” no Los Angeles Timelapse Film Festival.

Já o “Atmós”, que utiliza a técnica de ‘timelapse’ para compilar cerca de 18.000 fotos captadas durante uma viagem de 10 dias efetuada em 2019 aos Estados Unidos, durante o tornado Alley, foi também premiado no mesmo festival com o “terceiro lugar na categoria ‘Natureza e Paisagem'”, refere Bruno Gonçalves.

“Foi uma honra ser duplamente premiado neste Festival. Com tantos vídeos fantásticos a concurso e no meio de tantos ‘timelapsers’ conceituados, ainda não acredito nos dois prémios que recebi. Foi fantástico e estou extremamente feliz”, afirmou o vencedor, em declarações à Lusa.