Há mais um afro-americano morto a tiro pela polícia nos Estados Unidos. As forças de segurança, que respondiam a uma situação de alegada disputa doméstica, estão agora debaixo de fogo, e o caso voltou a levantar questões sobre a violência policial no país.

Tudo se passou na passada sexta-feira, mas só foi tornado público na terça após um comunicado da polícia de Shreveport, no estado norte-americano do Louisiana. A nota de imprensa refere que dois agentes da autoridade se deslocaram à casa do homem de 43 anos, após queixas por uma alegada disputa doméstica. Quando a polícia chegou ao local, o homem “saiu do apartamento pela varanda, saltou para o chão e fugiu a pé.”

À fuga seguiu-se uma perseguição dos agentes ao suspeito, que terminou quando um deles, identificando o homem a dobrar uma esquina “disparou um tiro com a sua arma de serviço, atingindo o suspeito no peito”. Alvo de manobras de reanimação por parte dos agentes, a vítima viria a ser transportada para uma unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos.

O caso acontece num clima de grande instabilidade nos Estados Unidos, motivado sobretudo pela morte do afro-americano Tyre Nichols às mãos de cinco polícias em Memphis (também eles afro-americanos), bem como outros casos que voltaram a reacender o debate sobre o uso excessivo de força por parte da polícia no país e o seu efeito desproporcional em elementos da comunidade negra.

À comunicação social, o superintendente da polícia de Shreveport Lamar Davis confirmou que a vítima não estava armada, o que, aliado ao seu estado de fuga, levantou ainda mais dúvidas sobre o motivo pelo qual o agente disparou a arma.

O que se passou ficou registado nas bodycams policiais; Davis confirmou que as imagens serão divulgadas ao público “assim que for possível fazê-lo”. O agente autor do disparo foi, entretanto, suspenso até que a investigação interna da polícia permita apurar mais detalhes. O superintendente apelou aos residentes de Shreveport que “mantenham a calma, para que seja possível conduzir uma investigação detalhada” sobre o que se passou.