Pedro Passos Coelho é o preferido dos portugueses para as próximas eleições Presidenciais e destrona o almirante Gouveia e Melo, que caiu de primeiro para quarto lugar na sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e Negócios.

De acordo com a pesquisa, há quatro nomes que se encontram entre os 10 e os 16% no que toca aos nomes favoritos dos portugueses para substituir Marcelo Rebelo de Sousa: Pedro Passos Coelho, António Guterres, António Costa e Henrique Gouveia e Melo.

O antigo líder do PSD Pedro Passos Coelho obtém 15,8%, o que representa uma subida relativamente à pesquisa realizada em novembro, quando tinha 15,2% e ficava atrás de Gouveia e Melo. O almirante vai exatamente no caminho oposto, ao passar de 15,9% (o preferido dessa altura) para 10%.

No segundo e terceiro lugar das preferências surgem dois socialistas, António Guterres e António Costa, respetivamente. O secretário-geral da ONU aparece com 13,5% e António Costa obteve agora 10,6%, uma subida de um ponto percentual relativamente à sondagem realizada no mês de novembro.

André Ventura, que conquistou 11,9% nas eleições Presidenciais, aparece no quinto lugar desta lista com 9,5%, uma subida de 3,4% desde a última pesquisa, à frente de Ana Gomes, que em janeiro de 2021 conseguiu 12,97% dos votos dos portugueses e que surge na sondagem com 6%.

Estão ainda incluídos nesta lista Rui Moreira (4,7%), Mariana Mortágua (4,3%), Durão Barroso (4%), João Cotrim Figueiredo, Marques Mendes e Augusto Santos Silva com 3,8% e Francisco Assis (0,5%).