António Costa é apontado como favorito a ganhar as próximas eleições presidenciais agendadas para janeiro de 2026. De acordo com uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios, o antigo primeiro-ministro surge à frente das intenções de voto mesmo quando comparado com figuras como António Guterres ou Pedro Passos Coelho.

Segundo este estudo de opinião, realizado já depois de o Tribunal da Relação ter inflingido mais uma pesada derrota ao Ministério Público, António Costa é o favorito junto de 14,7% dos inquiridos. Com uma particularidade: o socialista quase que duplica nas intenções de voto desde a sondagem realizada em setembro de 2023 (8,8%), quando a Operação Influencer ainda não tinha sido desencadeada.

Em segundo lugar e a seguir a António Costa, surge outro socialista: António Guterres, antigo primeiro-ministro a atual secretário-geral das Nações Unidas, reúne 13,6% das intenções de votos. Em todo o caso, no passado, os dois já manifestaram pouca vontade de desempenhar o cargo, sendo que Costa é cada vez mais apontado como possível candidato à presidência do Conselho Europeu. A teórica indisponibilidade dos dois pode colocar um desafio ao PS e ao bloco das esquerdas.

À direita, e em terceir lugar, surge Pedro Passos Coelho, com 12,5% das intenções de voto. Esta sondagem, realizada entre os dias 18 e 23 de Abril com base em 605 entrevistas, aconteceu já depois de o antigo primeiro-ministro ter apresentado o livro Identidade e Família e de ter dado a entrevista a Maria João Avillez, no Observador, duas aparições que marcaram a agenda política e mediática.

Em relação à mesma sondagem de setembro de 2023, o Passos, que era favorito, passa agora para a terceira posição. Continua, ainda assim, a ser o candidato favorito da área política do PSD e da direita — ele que, no entanto, nunca manifestou grande interesse em ocupar o cargo. Gouveia e Melo passa para quarto — estava em quinto em setembro — e ultrapassa mesmo André Ventura, que tem uma queda significativa face a setembro, sendo agora quinto, com 7,7% das intenções de voto.

Catarina Martins, antiga coordenadora do Bloco de Esquerda e cabeça de lista do partido às europeias, tem 5,9%. Só depois surge Luís Marques Mendes, o único dos mencionados que tem dado efetivamente sinais de querer ser candidato. O antigo presidente social-democrata e comentador televisivo fica em sétimo lugar nesta sondagem, à frente de nomes como Ana Gomes, Mário Centeno, Durão Barroso, Rui Tavares, Paulo Portas, Paulo Raimundo e Pedro Santana Lopes, por esta ordem.