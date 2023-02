O ator Liam Neeson teve a oportunidade de vestir o fato de 007 na década de 1990, mas não aproveitou. Natasha Richardson, namorada da época e mais tarde sua mulher, a também atriz Natasha Richardson, fez-lhe um ultimato: “Se interpretares James Bond, não nos casamos”. O episódio foi contado pelo próprio ator em entrevista à revista Rolling Stone.

Aconteceu no início da década de 1990 e tinha acabado o reinado de Roger Moore no papel de agente irresistível. O filme que se seguia era “GoldenEye”. Neeson conta que conhecia “os Broccolis”, ou seja, Albert R. Broccoli que foi o produtor dos filmes da saga James Bond, e a filha Barbara Broccoli, que partilhava com ele a tarefa e depois lhe sucedeu. “Eles estavam a ver uma série de atores”, conta Neeson. “A Lista de Schindler” (1993) tinha acabado de sair e a Barbara ligou-me algumas vezes para me perguntar se eu estava interessado e eu disse ‘sim, eu estaria interessado’. ”

Na altura estava em gravações do filme “Nell”, no qual também entra Natasha Richardson, com quem Neeson namorava, e esta ter-lhe-á dito: “Liam, quero dizer-te uma coisa: se interpretares James Bond, não nos casamos”.

Não terá ficado um mal estar entre os dois porque Neeson conta que depois costumava provocar a mulher, indo pelas costas dela apontando-lhe os dedos em forma de arma e diz que adorava fazê-lo. Acabaram por casar em 1994 e ficaram juntos até 2009, quando Natasha morreu na sequência de um acidente na neve.

Liam Neeson esclarece que não lhe chegou a ser oferecido o papel de agente secreto no filme “GoldenEye”, mas o ator ficou foi de imediato impedido de mostrar interesse. “Ela deu-me um ultimato James Bond. E foi a sério!”, conta o ator à Rolling Stone e até apresenta uma justificação. “Vá lá, há todas aquelas raparigas lindas em variados países a entrarem e saírem da cama. Tenho a certeza que grande parte da decisão dela foi tomada com base nisso!”

Quanto à saga de James Bond, o filme “GoldenEye” estreou em 1995 e coube a Pierce Brosnan interpretar o famoso agente secreto neste e nos três filmes que se seguiram.

A notícia urge numa altura de nova transição entre Bonds. Depois de Daniela Craig ter anunciado que chegou ao fim a sua participação na saga, especula-se quem será o próximo ator a interpretar James Bond.