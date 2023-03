O novo responsável pela Portugal Film Comission (PFC) é Luís Chaby Vaz, que quer “tranquilizar” todos os produtores, nacionais e internacionais, depois de ter sido anunciado que a PFC passaria a integrar o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), do qual Chaby Vaz também é presidente: “Não vão sentir grande diferença com esta integração. Até pode haver benefícios”, garante ao Observador.

O novo film comissioner garante que “não se perderam grandes produções internacionais nas últimas semanas e outras que estão para vir”. Mas defende que ainda é necessário tratar de “garantir um processo mais automatizado, desde a concessão de licenças a vistos de rodagem”. “Esse trabalho está todo por fazer”, afirma. Há, por isso, “um levantamento de dificuldades” que não é fácil de resolver, por existirem “diferentes níveis de administração”. “As entidades mais experimentadas do mundo sabem que há problemas de trânsito. Isto que aconteceu não é nenhuma novidade. Mas tenho estado em permanente contacto, há projetos em carteira, os produtores nacionais estão envolvidos, os relatórios dos últimos meses foram conversados. É bom sermos claros, nesta área não podemos tourear”, finaliza.

Esta mensagem vem a reboque de um moroso processo ligado ao mecanismo de incentivo (o cash rebate, que prevê e devolução de parte do investimento feito por uma produção) do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema (FATC) que acabou em indefinição no final de 2022 — ano em que o FATC esgotou a sua dotação orçamental em maio –, já que a anterior estrutura de missão, encabeçada por Sandra Neves, terminou funções no final de dezembro. Um mês depois, a 2 de fevereiro, o Ministério da Cultura, encabeçado por Pedro Adão e Silva, anunciou, por um lado, a integração da PFC no ICA, e, por outro, o prolongamento do cash rebate até 2026. Já se sabe que as regras do fundo vão mudar, mas será que a Portugal Film Comission está a funcionar normalmente? Segundo Luís Chaby, é um “quase” sim.

A conta gotas mensal, tanto o ICA como o Governo mostram-se agora alinhados na estratégia. Luís Chaby Vaz, que assume o cargo sem ser renumerado por se tratar de uma “extensão das suas funções”, ainda não tem a equipa fechada. Falta um diretor executivo, que não será, certamente, Sandra Neves, que, segundo Chaby, “não quis transitar para a nova equipa”. Nem Inês Queiroz, que saiu o ano passado, antes de Manuel Claro, anterior film comissioner, que está no sector privado.

