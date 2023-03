Apresentado no Festival de Sundance em janeiro de 2022, mais ou menos um mês antes do início da guerra na Ucrânia, “Uma Casa Feita de Farpas” chegou há dias à plataforma de streaming Filmin, a poucos dias dos Óscares, onde tem sérias hipóteses de ganhar a estatueta de Melhor Documentário. O filme de Simon Lereng Wilmont, que já arrecadou prémios em alguns festivais (incluindo Melhor Realizador em Sundance), relembra, ao longo de hora e meia, um inferno humano e social que não surgiu com a invasão russa que começou a 24 de fevereiro de 2022.

Na verdade, aqui a batalha ainda é outra, a do Donbass. Ao longo de dois anos, o realizador filmou as vidas de algumas crianças num orfanato a vinte quilómetros da frente da batalha. As incursões russas são mencionadas, mas há algo mais que pesa, os problemas sociais que duram há décadas e que se agravaram nos últimos anos, com a guerra e, por consequência, o desaparecimento de algum trabalho feito para mudar a realidade das crianças naquela região — uma zona que é espelho da pobreza, as dificuldades sociais acumulam-se, o álcool e as drogas estão tão presentes que, quando mencionados, parecem composição de uma inevitabilidade.

Por exemplo, nos vários telefonemas que são usados pelo realizador é frequente ouvir-se do outro lado que a mãe ou o padrasto da criança não podem vir agora ao telefone porque caíram em casa, completamente alcoolizados; ou, então, as crianças mencionam o alcoolismo dos familiares com um tal funcionalismo que o problema se assemelha mais a um ofício remunerado do que a uma desgraça. Estas descrições não são para ter piada, nem para chocar. “Uma Casa Cheia de Farpas” apresenta a situação com a naturalidade e secura exigida. Tem tanto de cruel como de humano. E talvez sensibilize mais, hoje, com uma guerra maior a acontecer: se era assim, imagine-se agora. Um pensamento que ocorre muitas vezes ao longo do documentário.

