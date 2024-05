A noite grande do bailecore de Pedro Mafama no Campo Pequeno

Um ano depois do fenómeno de Preço Certo, single que elevou Pedro Mafama para um outro patamar de popularidade e o levou a furar noutros circuitos, o músico lisboeta apresentou-se na sua maior sala de sempre para um concerto de consagração de popularidade na noite desta sexta-feira, 10 de maio, no Campo Pequeno.

A palavra de ordem era bailecore — cruzar o imaginário de Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente, o álbum editado no ano passado, repleto de marchas e rumbas, pop e popular, com um universo mais futurista e vanguardista. Os sintetizadores tocados por Lana Gasparøtti ganharam vertigem, vários temas tiveram direito a arranjos diferenciados e mais eletrónicos com efeitos disparados por Sónia Trópicos, o recurso estético do auto-tune foi aprofundado ao longo de uma série de canções. Do palco — onde havia uma estrutura de luz que aludia a essa velocidade e irreverência — ouviram-se rateres e sons cósmicos de naves espaciais. Pedro Mafama é um alienígena muito próprio que tem sabido conquistar o seu espaço.

A noite era de celebração — quase que já cheira a Santos Populares, precisamente o contexto em que este disco de Mafama foi apresentado pela primeira vez — e uma parte significativa do alinhamento recaiu naturalmente sobre Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente, um trabalho alegre e descomplexado, que prolongou a narrativa do seu autor, embora a tenha levado por diferente caminhos sonoros.