Do mundo para Lisboa, sete ateliês de cerâmica

“Vim para Portugal à procura de sol e de um parceiro para produzir os meus objetos”, conta Laetitia, referindo-se aos castiçais com girafas e elefantes, aos pratos com frases divertidas, às travessas com uma figura feminina nua – personagem recorrente e que ganha o nome de Eva quando acompanhada da maçã e da serpente – e a uma série de outros objetos de mesa. Esse parceiro é agora uma fábrica na Nazaré, que reproduz as peças e as pinta à mão a partir de um primeiro desenho e de um molde desenvolvido pela designer.

Com “inspiração na natureza e influência de várias viagens”, a maioria desses desenhos nasce agora no estúdio que Laetitia montou em casa, num segundo andar luminoso com moodboards nas paredes, lápis pastel de todas as cores e amostras de tecidos – um vestígio de outra marca, chamada Pangea, fundada com uma amiga.

Criar os seus próprios azulejos é um dos sonhos para o futuro, e para isso “Portugal é o sítio perfeito”. Outro está só à distância do quintal e passa por instalar um forno cerâmico na garagem e “voltar ao lado mais de artista e fazer objetos únicos”.

Haley Bernier

Heir Ceramics

Unindo dois mundos aparentemente opostos, Haley Bernier transforma embalagens descartáveis em objetos de cerâmica que foram feitos para durar. Um saco do Pingo Doce deu a forma para um vaso, uma embalagem de granola virou jarra e há copos brancos amachucados que parecem de plástico mas são faiança.

“Gosto de encontrar beleza em coisas inesperadas e de brincar com as expectativas que temos dos objetos”, explica a ceramista de 36 anos no estúdio que partilha com outros criativos na Fábrica Moderna, em Marvila. Natural dos Estados Unidos da América, Haley veio para Lisboa há sete anos, depois de o companheiro ter recebido uma oferta de trabalho na área das energias renováveis, e foi cá que começou a olhar de outra maneira para o que normalmente deitamos fora.

Com uma formação em Fine Arts na bagagem, mas sem ter ainda ideia do que poderia fazer em Portugal, foi no mestrado em Design de Produto da IADE, em Santos, que descobriu a técnica que usa hoje na sua marca Heir Ceramics, chamada slip casting. “É uma técnica de cerâmica em que criamos os nossos moldes em gesso a partir de objetos já existentes”, explica a ceramista, que se lembrou de usar as embalagens do supermercado e acabou por fazer a sua tese sobre isso. “Interessou-me o contraste entre os materiais e também o facto de estar a pegar num método industrial para criar algo que não é perfeito nem standard.”