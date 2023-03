O chefe do Estado Maior da Armada e ex-coordenador da task force para a vacinação desvaloriza as sondagens recentes que o colocam como um dos favoritos à Presidência da República. Em entrevista à SIC, Henrique Gouveia e Melo diz acreditar que a população lhe está “agradecida”, mas não se deixa deslumbrar: “Isso não me sobe à cabeça”.

“Eu não me preocupo muito com sondagens, sinceramente acho que a população está agradecida, mas isso não me sobe à cabeça“, afirmou, quando questionado sobre se se sente orgulhoso pelos resultados das sondagens. Gouveia e Melo, que não tem negado a possibilidade de vir a concorrer à Presidência da República, prefere, porém, não se comprometer com uma decisão por considerar que não é o tempo certo.

“Nunca esclarecerei esse tipo de perguntas, porque acho que é deslocada para um militar que está no ativo como eu, e por isso o que lhe posso dizer é que — e repito — estou 100% focado na minha atividade militar que me dá muito gosto, que é tentar contribuir para que a marinha faça o seu papel na sociedade”, respondeu.

Em entrevista ao Observador, Henrique Gouveia e Melo já tinha, mesmo, pedido que deixassem de o questionar sobre uma candidatura a Belém. “Mas não estou preocupado com isso, estou concentrado na minha missão. E gostaria que me deixassem concentrar na minha missão e não me fizessem a mesma pergunta 300 vezes”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma sondagem do CM/CMTV e Negócios, de novembro, dava Gouveia e Melo como o preferido à Presidência da República, à frente de Pedro Passos Coelho, mas num outro estudo de opinião mais recente, de fevereiro, já aparecia em quarto lugar.

“Houve períodos em que ponderei que se calhar teria de fazer outra coisa na vida”

Sobre a polémica gerada em torno da sua nomeação para Chefe do Estado Maior da Armada, o almirante não faz caso. “Achei que o poder político tinha o seu espaço de decisão e que iria decidir na altura que tinha de decidir e eu acataria essa decisão”, afirmou.

Em causa está a ‘mini-crise’ entre Belém e São Bento a propósito da nomeação de Gouveia e Melo para Chefe do Estado Maior da Armada (CEMA), quando Marcelo Rebelo de Sousa desautorizou o então ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, ao afirmar que a substituição do então CEMA não estava para breve — numa altura em que a Defesa já tinha informado Mendes Calado de que iria propor a sua exoneração a Marcelo.

À SIC, Gouveia e Melo admitiu ainda que ponderou deixar a carreira militar. “Houve períodos em que ponderei, eventualmente, que se calhar teria de fazer outra coisa na vida“, disse, sem especificar quais, ao certo, foram esses momentos de dúvida.

O ex-coordenador da task force para a vacinação recordou ainda os tempos da pandemia, em que tinha uma tarefa “gigantesca” em mãos. Rejeita que tenha havido “chatices” com o primeiro-ministro, que o apoiou “totalmente” durante o processo, e diz que a relação com Marta Temido, então ministra da Saúde, era “muito boa”, embora admita que eram pessoas “diferentes” — ele, “muito pragmático e objetivo” e ela com “mais preocupações de foro político”.

“O que eu sentia muitas vezes é que tinha uma tarefa de tal maneira gigantesca que a corrida era desenfreada, e as ações tinham de ser tomadas imediatamente. Essa ânsia de tomar ações e fazer acontecer coisas, às vezes, colidia com outras considerações”, afirmou.