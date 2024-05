O que muda com as novas regras orçamentais da UE? Portugal deve conseguir aumentar despesa, acredita eurodeputada que negociou acordo

Depois da aprovação do Parlamento Europeu, da ratificação final do Conselho Europeu e da publicação em jornal oficial da União Europeia, as novas regras de governação orçamental europeia entraram em vigor esta terça-feira, 30 de abril, tendo em conta “a crescente heterogeneidade das situações orçamentais, das dívidas públicas e dos desafios económicos, bem como de outras vulnerabilidades dos diferentes Estados-membros”.

O processo demorou vários anos até ver a luz do dia e teve de atravessar uma pandemia que até deu mais tempo para se aprofundar a discussão. Durante a crise da Covid-19, as regras que vigoravam foram postas em suspenso. Os países aumentaram as suas dívidas e serviram-se dos respetivos orçamentos para responderem à emergência. Também aí surgiu o instrumento europeu do Next Generation EU (financiamento com dívida europeia), que contém o Mecanismo de Recuperação e Resiliência onde está o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) nacional.

Já antes de o mundo ser atingido pelo surto pandémico, a Comissão Europeia tinha notado a necessidade de revisitar as regras orçamentais europeias. Uma discussão que também ela acabou em stand by. Foi retomada em 2021 com o lançamento do debate público sobre a análise do quadro de governação económica da União Europeia e depois de aprovado no Parlamento Europeu o relatório de iniciativa da autoria da eurodeputada socialista Margarida Marques, que convocava Bruxelas a rever as regras.

O documento invocava a obsolescência das determinações decorrentes do Tratado de Maastricht de 1992. Foram precisos mais três anos para que as novas normas vissem a luz do dia. Mas agora, a partir deste ano, os Estados-membros vão ter de olhar para os seus orçamentos de maneira diferente. Sendo certo que os limites de dívida e de défices se mantêm, os Estados-membros têm de fazer correções para garantir que ficam abaixo desses níveis. Não podem ter desequilíbrios orçamentais acima de 3%, nem podem continuar com dívidas superiores a 60% do PIB, ainda que se contenham essas correções a quem tenha uma dívida entre os 60% e os 90%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo se determina nas novas regras, a dívida pública tem de diminuir em cerca de 1% do PIB por ano se estiver acima de 90% ou em 0,5% se estiver abaixo de 90%, mas acima de 60%. Portugal está com uma dívida abaixo dos 100%, mas ainda acima dos 90%, o que determinaria uma redução anual de cerca de 2,7 mil milhões de euros, já que o PIB está em torno dos 270 mil milhões de euros.

Face a estes dados, a Comissão Europeia indicará uma trajetória de referência “expressa em termos de despesas líquidas plurianuais” aos Estados-membros que ultrapassem esses limites. O período de ajustamento é de quatro anos, mas pode ir aos sete. A 21 de junho, Portugal saberá a sua trajetória de referência, tendo de enviar para Bruxelas até 20 de setembro o plano de médio prazo para fazer face a essas determinações.

Ou seja, passam a ser consideradas, para ajustamento, as despesas primárias, não considerando medidas discricionárias do lado das receitas, juros, as despesas cíclicas com o desemprego e o cofinanciamento de fundos europeus.

“Os planos orçamentais-estruturais nacionais de médio prazo deverão reunir os compromissos em matéria de política orçamental, de reformas estruturais e de investimentos assumidos por cada Estado-membro”. Os planos deverão definir “a trajetória orçamental, bem como as reformas e os investimentos públicos prioritários que, conjuntamente, assegurem uma redução sustentada e gradual da dívida e um crescimento sustentável e inclusivo, evitando uma política orçamental pró-cíclica”, indica-se no diploma.

Também terão de “incluir reformas e investimentos de alcance mais geral, nomeadamente no que diz respeito às prioridades comuns da União, a saber, a transição ecológica, incluindo o Pacto Ecológico Europeu e a transição para a neutralidade climática até 2050; a transição digital, incluindo o Programa Década Digital para 2030; a resiliência social e económica e a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, incluindo as metas conexas em matéria de emprego, competências e redução da pobreza até 2030; a segurança energética; e o reforço das capacidades de defesa, se for caso disso, incluindo a Bússola Estratégica para a Segurança e a Defesa ou os atos subsequentes da União relevantes para essas prioridades”. Antes deste plano haverá diálogo técnico entre os países e a Comissão Europeia.

Margarida Marques, que foi a conegociadora do Parlamento Europeu com o Conselho Europeu para que o acordo fosse alcançado, acredita que “se nós olharmos de uma forma pura e dura, sem outros critérios, e antes da negociação, tendo em conta o superávite e o atual modelo de receita, Portugal poderia aumentar significativamente a despesa”. O número “pode ser ainda reservado, mas Portugal pode aumentar a despesa no atual contexto”, acrescenta em declarações ao Observador, realçando, no entanto, que há vários fatores em jogo nessa definição da trajetória de referência, aproveitando para questionar o “irrealismo do cenário macroeconómico” do Governo que é de cor oposta à sua.