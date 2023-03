Donald Trump diz que figuras mundias como Oprah Winfrey, Isabel II, Hillary Clinton, Barack Obama ou Clint Eastwood lhe “lambiam as botas“. Numa antecipação ao lançamento de “Letters to Trump” (“Cartas a Trump“, em português) — um livro que contém a correspondência do antigo Presidente com várias das mais influentes figuras mundiais ao longo dos anos — Trump deu uma entrevista ao site Breitbart News, em que prometeu um acesso inédito à sua “vida muito fascinante”.

De acordo com o The Guardian, o livro, que será lançado no próximo mês, contém cerca de 150 cartas enviadas a Trump por inúmera s figuras influentes da política, da cultura e da sociedade das últimas décadas, bem como correspondência trocada entre Trump e vários líderes mundiais durante o seu mandato, de 2016 a 2020. Estas incluem cartas de líderes como o Presidente chinês Xi Jinping, o líder norte-coreano Kim Jong-un e o ex-chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro (que esteve recentemente com Trump numa conferência conservadora nos EUA).

