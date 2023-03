A 6.ª edição dos Prémios Auto Observador acaba de abrir uma nova categoria, para que os nossos leitores e ouvintes elejam qual o melhor modelo exclusivamente a bateria que foi introduzido no mercado português em 2022, com um tecto de preço até 60.000€.

Há nada menos que nove modelos a votos, cabendo-lhe a si escolher o que considera ser o melhor produto nesta fasquia de valores. E numa altura em que a participação nesta iniciativa do Observador tem vindo a atingir sucessivos recordes de participação, importa lembrar que o automóvel que vai ser distinguido com o troféu de “Grande Vencedor” – o equivalente ao carro do ano fruto exclusivamente da “Escolha dos Portugueses” – será entregue ao automóvel que reunir maior número de votos entre os 54 modelos a concurso. Por isso, se é fã da mobilidade eléctrica e acredita que este será o futuro, está na hora de votar!

Ao fazê-lo, habilita-se a ganhar um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus, no valor de 16.687€, livre de quais encargos, prémio que o Observador atribui ao votante que acertar no carro vencedor de cada uma das nove categorias a votos. Em caso de empate, entra em ponderação o factor “tempo”, ganhando o participante que mais rápido a submeter a sua escolha. Mas se só agora vai começar a votar, não desista: ainda pode levar para casa o Toyota. Isto porque, nesta edição dos Prémios Auto Observador, há duas alterações que mantêm tudo em aberto até ao final. Por um lado, pode votar em qualquer fase do concurso, pois as categorias que vão abrindo semanalmente só fecham no dia 10 de Abril. Por outro, por quantas mais pessoas referenciar e estas efectivamente participarem na votação, mais tempo lhe é descontado, o que significa que as suas hipóteses de ganhar aumentam. Está tudo aqui no regulamento.

Outra das novidades introduzidas na competição deste ano prende-se com o número de categorias em que os novos modelos 100% eléctricos concorrem. Atendendo a que o mercado está cada vez mais fértil neste tipo de propostas e que os carros a bateria neste momento já disputam os clientes com os tradicionais rivais a combustão, os Prémios Auto Observador permitem a este tipo de modelos concorrer na respectiva categoria de preço, mas também numa classe própria. E como a oferta não pára de aumentar, nesta 6.ª edição os novos modelos eléctricos lançados em Portugal são submetidos à “Escolha dos Portugueses” em duas categorias, uma até 60.000€ e outra acima deste patamar. A votação que acaba de abrir visa a primeira e tem a curiosidade de reunir tantos concorrentes quanto o número de marcas representadas.

Imagine-se com disponibilidade para gastar 60.000€ num automóvel eléctrico e faça a sua escolha. Aiways U5; BMW i4; Kia Niro EV; Nissan Ariya; Polestar 2; Renault Mégane E-Tech 100% elétrico; Toyota bZ4X; Volkswagen ID.5 e Volvo C40 Recharge são os modelos que dependem do seu voto, seja porque confia na marca, porque para si a estética é decisiva ou porque valoriza aquilo que acaba por ser mais determinante na experiência de conduzir um automóvel a bateria, a autonomia e a velocidade de carregamento.

Recordamos que nos Prémios Auto Observador 2023 há um total de 54 modelos a concurso, dos quais 16 são puramente eléctricos, em representação de 26 marcas de automóveis. Estes novos modelos são submetidos ao escrutínio do público até 10 de Abril. Até lá, a cada semana abre uma nova votação, sempre à segunda-feira. Participe!

Pisca Pisca.pt, Continental e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2023, iniciativa cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.