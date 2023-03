Siga aqui o nosso liveblog sobre o ataque ao Centro Ismaili, em Lisboa

Várias das principais igrejas e comunidades religiosas presentes em Portugal reagiram ao ataque desta terça-feira no Centro Ismaili de Lisboa, que provocou duas mortes, com duras palavras de condenação em relação aos homicídios e de solidariedade para com aquela comunidade muçulmana, com mensagens com um traço comum: a importância do diálogo inter-religioso na construção da paz.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), órgão máximo da Igreja Católica em Portugal, emitiu um comunicado a manifestar “profunda consternação pelo ataque” e a sublinhar a relevância da construção de pontes entre as diferentes comunidades religiosas radicadas no país. “A nossa proximidade orante e solidária dirige-se, neste momento, às famílias enlutadas e à comunidade ismaelita que sofrem as consequências de um ato chocante”, lê-se no comunicado emitido pelo secretariado da CEP, órgão colegial que reúne todos os bispos católicos portugueses. “Reafirmamos, nesta dolorosa ocasião, a importância que o diálogo entre as diferentes religiões assume na construção da paz e do bem comum de uma sociedade.”

