De colaboradora a líder do seu negócio

Longe vai o tempo em que as mulheres disruptivas eram as que admirávamos na televisão, rádio, cinema ou política. Personalidades como Amália Rodrigues, Simone de Oliveira ou Maria de Lurdes Pintassilgo, que foram suficientemente corajosas para se imporem numa sociedade patriarcal, são um exemplo e inspiração intemporal de mulheres empreendedoras nas suas áreas.

Hoje, graças a movimentos feministas que lutam há décadas, e a uma maior adaptação do Estado e da sociedade globalizada, deixou de ser apenas um sonho para as mulheres chegarem mais longe na sua arte. De acordo com um estudo de 2022, que analisou 57 países, Portugal foi eleito o 6.º melhor país para mulheres empreendedoras. Significa isto que conseguem abrir novos caminhos para que se tornem líderes, não apenas de equipas, mas também do seu projeto pessoal e profissional.

Atualmente, os números falam por si: as mulheres são cada vez mais corajosas para dinamizarem, mostrar a sua criatividade e criar sistemas inovadores. Dentro desta lógica, algumas empresas são verdadeiras impulsionadoras deste trajeto feminino. É o caso da marca Avon, cujo DNA é motivar e reunir todas as condições para que uma mulher possa ser líder do seu próprio projeto dentro da marca.

Ganhe o seu ritmo

Líder de mercado mundial na venda de fragrâncias, a Avon vende produtos de beleza essenciais no dia-a-dia. A marca é conhecida pela maquilhagem e outros produtos para o rosto e corpo, mas também para a casa. No entanto, os perfumes são dos produtos que mais encantam os clientes, com alguns já muito conhecidos entre o público, tais como: o Far Away Beyond Parfum em spray para ela, o Far Away Beyond Mini Parfum em spray, o Far Away Endless Sun Eau De Parfum em spray para ela, o Today Eau De Parfum em spray para ela, o Eve Confidence Eau de Parfum em spray para ela, o Attraction Eau de Parfum em spray para ela, o Rare Pearls Eau de Parfum em spray para ela e muito mais.

Como colaboradora da marca, pode trabalhar onde e quando quiser, com ganhos ilimitados e prémios variados. Porquê? Porque a Avon tem uma metodologia muito prática que a orienta na sua liderança, desde guias úteis e tutoriais sobre como iniciar o seu negócio, até uma equipa à disposição para lhe apoiar sempre que precisar.

Vender, afinal, é fácil!

Ao juntar-se à Avon, vai perceber que é fácil vender. Pode fazê-lo de várias formas:

Através de brochuras impressas ou digitais;

Através das redes sociais, que a marca ajuda a otimizar com várias ferramentas;

Através da loja online gratuita, onde os seus clientes podem encomendar facilmente.

Depois, é só descontrair em casa, enquanto a Avon entrega as encomendas.

Ficou com o bichinho do empreendedorismo? Quer controlar o seu tempo, gerir melhor o dia a dia com a família ou trabalhar a partir de qualquer lugar? Veja aqui a campanha empoderadora da Avon. Quem sabe não se quer juntar ao grupo.