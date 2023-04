A Metro do Porto vai reforçar a sua operação a partir desta segunda-feira em cinco linhas, com aumentos de frequências e capacidade, após ter registado o melhor trimestre de sempre quanto a validações, disse à Lusa fonte da transportadora.

Fonte oficial da Metro do Porto disse nesta segunda-feira à Lusa que os primeiros três meses de 2023 consistiram no “melhor primeiro trimestre de sempre” em termos de validações, superando o registo de 2019, o ano com mais validações (71,4 milhões), o que levou ao reforço da operação a partir desta segunda-feira.

“Assim, na Linha Vermelha (B) (Estádio do Dragão – Póvoa de Varzim), destaque para a entrada de mais um veículo duplo na ponta da manhã, passando a circulação nesta altura a fazer-se exclusivamente em composições duplas. Entre a ponta da manhã e a ponta da tarde, estarão dois veículos duplos adicionais a assegurar o serviço regular”, refere a transportadora em comunicado.

Já na Linha Verde (C, Campanhã – ISMAI), “haverá quatro circulações por hora e sentido até ao ISMAI nas pontas da manhã e da tarde e três na hora do almoço”.

Quanto à Linha Amarela (D, Hospital São João – Santo Ovídio), o reforço será feito no período noturno, “onde passam a circular seis veículos por hora em cada sentido, tanto nos dias úteis (entre as 21h00 e as 0h00) como aos sábados (entre as 22h00 e as 0h00) e aos domingos (entre as 20h00 e as 23h00)”.

“Também neste período, a partir das 20h00, a Linha Violeta (E) (destino Aeroporto) será prolongada até à Estação Estádio do Dragão (sempre em veículos duplos)”, deixando de partir e chegar apenas da Trindade naquele período (durante o dia, o serviço alterna entre Estádio do Dragão e Trindade).

Já na Linha Laranja (F, Senhora da Hora – Fânzeres), “entre as 20h00 e as 22h00 dos dias úteis, haverá mais dois veículos em circulação por hora e sentido, juntando-se aos outros dois já existentes nos mesmos moldes”, e “aos fins-de-semana esta lógica mantém-se, mas num espaço horário diferente: entre as 7h00 e as 20h00 nos sábados e entre as 14h00 e as 20h00 nos domingos”.

De fora dos reforços de operação fica a Linha A (Senhor de Matosinhos – Estádio do Dragão), estando os novos horários da rede disponíveis no ‘site’ da Metro do Porto, bem como dos transportes alternativos no trajeto ISMAI – Trofa.