A série chega com o selo da A24, a produtora cinematográfica do momento que completou uma década no passado ano e rapidamente se tornou a casa dos projetos independentes de maior sucesso, culminando com Everything Everywhere All At Once, que ajudou a A24 a tornar-se o primeiro estúdio a vencer os seis Óscars principais (Filme, Realizador e as quatro de interpretação) no mesmo ano – Brandon Fraser com The Whale completou o feito depois dos cinco para o filme dos The Daniels. Ao todo, a produtora soma já 49 nomeações aos prémios da Academia e 16 estatuetas douradas, incluindo dois de Melhor Filme (o outro, Moonlight em 2017). Expandindo mais recentemente para a televisão, desenvolveram já vários títulos de sucesso como Euphoria, Irma Veep, Ramy e, agora, este Beef.

Os primeiros momentos do episódio inicial mostram o evento que irá despoletar toda a ação que acompanhamos ao longo dos dez episódios de trinta e poucos minutos – Danny (Steve Yeun), após uma infrutífera tentativa de devolver uns grelhadores numa loja, frustrado e distraído, quase embate o carro ao sair no estacionamento no veículo que ali passava, que buzina ferozmente para demonstrar o seu descontentamento. O que poderia ser uma situação mundana ou o início de uma comédia romântica de domingo à tarde começa a escalar (palavra-chave desta série) numa troca de insultos, gritos e manguitos e posteriormente numa autêntica perseguição automóvel pelos subúrbios de Los Angeles (menos ao estilo Fast and Furious e mais naquelas fantasias que todos já tivemos no IC-19 de ir pedir satisfações ao motorista que nos cortou a passagem sem piscas nem um obrigado, sequer).

[O trailer de Beef]

