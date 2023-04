Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Uma rede de comboios secreta, escritórios iguais em cidades diferentes, um regime de quarentena estrito e protocolos de segurança cada vez mais elaborados. A rotina diária de Vladimir Putin, descrito por alguns como cada vez mais “paranóico”, foi revelada por um ex-agente dos serviços secretos russos, que teve um acesso privilegiado aos elaborados protocolos de segurança para manter o líder russo a salvo.

Gleb Karakulov, ex-capitão do Serviço de Proteção Federal (FSO), uma organização russa encarregue de proteger os principais representantes estatais, diz que as medidas adotadas para Putin visam sobretudo manter secreto o paradeiro do Presidente russo — que, diz Kapulov, “tem um medo patológico pela própria vida”.

