As empresas funcionam como uma micro-sociedade. Sejam pequenas, médias ou grandes. Ao fomentar um melhor ambiente nessas micro-sociedades, estamos a contribuir para uma sociedade melhor”.

Quem o diz é Maurício Korbivcher, CEO & Country Manager da Great Place to Work Portugal. Presente em Portugal desde 2000, esta é a empresa de consultoria que distingue as empresas Melhores Lugares para Trabalhar no país.

No passado dia 29 de março foi altura de ficarmos a conhecer o ranking de 2023. E no meio de prémios e distinções, a conclusão foi óbvia: o que de mais importante tem uma empresa é, sem dúvida, as suas pessoas. Os melhores lugares para trabalhar caracterizam-se, de entre uma lista de fatores, pelo tratamento justo dos seus colaboradores, independentemente de quem são e do lugar que ocupam na organização. Se dúvidas houvesse, a edição deste ano veio provar que o fator confiança é, de facto, a chave para o sucesso de uma organização.

Palavra de vencedor

O bem-estar do colaborador é a peça fundamental. Tanto a nível financeiro, como de ambiente, como do seu bem-estar pessoal, físico, mental”.

Para Pedro Alves, Diretor de Engenharia e Software da Diconium – empresa que ocupou o 6.º lugar na categoria Best Workplaces™ entre 101 e 200 colaboradores -, o colaborador é a peça central de qualquer empresa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Se uma pessoa não está bem, efetivamente, cria um impacto em toda a sua equipa ou no projeto que está a desenvolver. Isso traduz-se num indicador financeiro e de produtividade que é importante que se monitorize ao longo do tempo. Acho importante que as empresas, hoje em dia, tenham isto em mente. Há uma necessidade de responder aos seus clientes, mas é importante que as empresas se consciencializem de que o colaborador é a peça fundamental. É importante fomentar esta mentalidade para garantir que temos produtividade, que temos talento que conseguimos formar e alocar aos nossos projetos…e tudo isto irá refletir-se na produtividade financeira do próprio país”, afirma.

Já para Fernanda Correia, Líder de Recursos Humanos da Norauto, a equação é simples. Colaboradores felizes é igual a um óbvio impacto financeiro:

Ao sabermos que temos colaboradores satisfeitos e motivados, sabemos que isso irá alavancar naquilo que é o nosso volume de negócios e, sobretudo, no nível de satisfação dos nossos clientes”.

A ocupar o 3.º lugar na categoria de Melhor Lugar para Trabalhar, com mais de 500 colaboradores, a Líder de Recursos Humanos afirma que a confiança por parte de quem compõe uma empresa é, de facto, o impulso certo para um futuro de sucesso.

Mas as conclusões não ficam por aqui. Inês Odila, Country Manager da Coverflex Portugal, foi a responsável por receber o prémio correspondente ao 1º lugar, na categoria entre os 51 e os 100 colaboradores, e não tardou em reforçar o fator confiança, não só dentro da própria Coverflex, mas também no que a outras empresas diz respeito.

Se pensarmos que pessoas mais confiantes são pessoas mais felizes, são elas próprias, e pessoas mais felizes produzem mais, tenho a certeza de que no final do dia isto também impacta muito positivamente não só a cultura, mas também os objetivos do negócio”, reforça.

Numa altura em que a individualidade é cada vez mais uma preocupação por parte dos colaboradores, criar no local de trabalho o ambiente certo para a sua progressão e permanência, são os passos a seguir.

Uma pessoa que é feliz a trabalhar, trabalha muito melhor e tem vontade de trabalhar. Não é que se faça para as pessoas trabalharem mais, mas de facto faz muita diferença ter uma equipa motivada. E isto passa por saber que se tem hipótese de crescer e progredir numa empresa com critérios transparentes”

Assim declara Inês Sequeira Mendes, Managing Partner da Abreu Advogados, empresa que ocupa o 9.º lugar no Ranking de Melhores Lugares para Trabalhar entre 201 e 500 colaboradores.

“Uma empresa na qual as pessoas desmotivam, onde não existe um grande espírito de equipa nem de ligação ao trabalho que as pessoas desenvolvem, admito que a produtividade seja muito menor. Uma empresa mais produtiva gera mais rendimento e permite maiores oportunidades de negócio”, acrescenta a Managing Partner.

Já José Padre Eterno, CEO InnoTech – empresa em 7.º lugar na categoria entre 51 e 100 colaboradores – corrobora as opiniões dos colegas.

Pessoas felizes conseguem sempre fazer melhores coisas. Conseguem dar mais, conseguem ser mais produtivas. Criar um bom ambiente de trabalho faz com que as pessoas se sintam felizes e consigam contribuir para o crescimento da própria empresa”.

Acrescenta ainda que a confiança faz com que os colaboradores acreditem na equipa para a qual trabalham e “acreditem que eles próprios podem acrescentar valor. Sendo mais eficientes, entregamos mais e com qualidade e tudo isto traz benefícios financeiros ao final do dia”.

Fazer de uma empresa um bom lugar para trabalhar é uma missão que deve ter em conta uma lista infindável de fatores. Mas na hora de os colocar em prática, há um elemento crucial que nunca poderá ser deixado para trás: o colaborador. E porque o tecido empresarial de um país é uma fatia importante do seu bolo financeiro, olhar para a lista de empresas vencedoras de 2023, é uma forma de se concluir que sem confiança, não haveria motivos para celebrar.