72 Seasons ultrapassa o antecessor Hardwired… to self-destruct (2016) para o título de “melhor disco de originais de Metallica dos últimos 25 anos”. O elogio soa generoso, mas deve ser lido com cautela. Afinal, superar os anteriores St. Anger (2003) e Death Magnetic (2008) estava longe de ser uma tarefa exigente: juntamente com Reload (1997), estes são os discos de originais menos interessantes da discografia da banda — aos quais se juntariam facilmente a coletânea de versões Garage Inc. (1998) e a colaboração com Lou Reed em Lulu (2011). É consensual que a carreira dos Metallica se divide em dois grandes períodos: o pré fenómeno global do black album Metallica (1991), quando naqueles anos iniciais de genialidade lançaram obras-primas como Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986) e …And Justice for All (1988); e os 30 anos pós Black Album, ao longo dos quais a banda viveu artisticamente atormentada entre o art rock (Load, de 1996), o metal alternativo e tentativas (frustradas) de modernizar o seu thrash metal. Numa frase: os Metallica passaram as últimas duas décadas a andar para frente olhando para trás.

Este enquadramento é imprescindível para perceber o novo disco dos Metallica, porque 72 Seasons nasce da complexa relação dos músicos com o seu passado, em particular o vocalista James Hetfield. O título (em português, “72 estações”) refere-se aos primeiros 18 anos de vida (4 estações por ano multiplicadas por 18 anos dá 72), com a capa do disco a aparecer simbolicamente preenchida pelo contraste entre um amarelo luminoso e o negro de objetos carbonizados, como que sugerindo uma ideia irrecuperável de juventude (nem sempre feliz) — um berço quebrado, brinquedos, uma guitarra elétrica semelhante à que Kirk Hammett usava nos anos 80, uns auscultadores com fio, um skate, dois peluches, entre quase 30 objetos. Ou seja, a associação à juventude dos próprios membros dos Metallica não é um pormenor, mas sim o coração deste disco. Ora, se por um lado tal não faz de 72 Seasons um disco conceptual na interpretação pinkfloydiana do termo (não há uma narrativa contínua, por exemplo), por outro lado a omnipresença de elementos biográficos (pessoais e musicais) cria um fio condutor na sonoridade e nas letras das canções que percorre os (demasiado longos) 77 minutos do disco.

[o vídeo de “72 Seasons”:]

