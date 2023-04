Lula da Silva voltou a acusar este domingo os Estados Unidos e a União Europeia de prolongarem a guerra na Ucrânia. “São posições que não alinham com a diplomacia portuguesa”, na opinião de Alexandra Leitão.

“Vai criar um problema complicado para o Governo, Presidente da República e para o presidente da Assembleia da República resolverem”, disse a deputada socialista comentando as mais recentes afirmações do Presidente do Brasil no programa “O Princípio da Incerteza”, neste domingo à noite, na CNN Portugal. Considera ainda que “se justificaria” uma demarcação por parte do Governo ou do Presidente da República e que “quem já tinha grandes reticências à receção”, tem agora “um conjunto de novas razões para pôr isso em causa”.

Alexandra Leitão é deputada na bancada socialista e disse que ainda não decidiu se vai ou não protestar. “Basta usar as cores da Ucrânia, por exemplo num lacinho”, sugeriu Pacheco Pereira. “Ao lado do cravo”, completou a deputada.

Lula da Silva concluiu este domingo uma visita aos Emirados Árabes Unidos e reafirmou as acusações aos Estados Unidos da América e à União Europeia de prolongarem a guerra. “O Presidente Putin não está a tomar qualquer iniciativa para parar a guerra; [Volodymyr] Zelensky da Ucrânia não está a tomar qualquer iniciativa para parar a guerra”, disse o Presidente do Brasil. “A Europa e os EUA continuam a contribuir para a continuação da guerra. Portanto, têm de se sentar à volta da mesa e dizer ‘basta’”.

Lula da Silva visita Portugal na próxima semana com passagem pela Assembleia da República. A possibilidade do Presidente brasileiro discursar na cerimónia solene do 25de Abril gerou uma grande polémica, mas no passado dia 12 de abril ficou a saber-se que tal não vai acontecer. Lula vai discursar numa cerimónia de boas vindas marcada para as 10h, tendo sido convidado para assistir à sessão solene do 25 de Abril que se realiza depois às 11h30.