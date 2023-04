Mais um passo de Luís Montenegro. Um dia depois de André Ventura ter sido um dos protagonistas dos incidentes parlamentares que marcaram a cerimónia do 25 de Abril, o líder do PSD aproveitou o Conselho Nacional do PSD, em Lisboa, para deixar a garantia de que o PSD nunca governará “com o apoio da extrema-direita”. Sem nunca nomear o Chega, Montenegro acabou por ir mais longe do que alguma vez tinha ido na demarcação absoluta em relação ao partido de Ventura.

Quando ia já a meio da sua intervenção, Montenegro acabou por recuperar as palavras de António Costa — o primeiro-ministro responsabilizou diretamente a comunicação social pela ascensão do Chega — para atacar o líder socialista. “Pode dizer essas coisas porque os conselheiros dizem isso. E não se passa nada”, lamentou o líder social-democrata, sugerindo que “há muitos interesses em Portugal que vivem bem com o PS”, incluindo na comunicação social.

“Não se deixem enganar outra vez por António Costa. [Os socialistas] estão sempre de braço dado com o extremismo. De esquerda ou de direita. Em 2015, não havia problema nenhum. A extrema-esquerda era precisa, era uma muleta. Agora, querem-se ancorar na extrema-direita. Querem que nós falemos [da extrema-direita]. Nós no PSD nunca governámos, nem vamos governar com apoio da extrema-esquerda, nem com o apoio da extrema-direita”, garantiu Montenegro.

