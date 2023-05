Depois de três dias de silêncio, António Costa elogiou o ministro João Galamba, mas não quis garantir que o manteria no lugar. O primeiro-ministro começou esta segunda-feira à noite a dizer, em declarações ao Observador, que o ministro das Infraestruturas esteve “bem” quando deu o alerta pelo roubo do computador por parte do adjunto, mas que não tinha sido informado sobre a intervenção do SIS. Horas depois, à chegada ao Aeroporto de Lisboa, fugiu à questão se mantinha a confiança no ministro e sugeriu, em declarações à RTP, que podem existir consequências: “Falarei amanhã de manhã pessoalmente com o ministro das Infraestruturas porque há coisas que não se tratam no estrangeiro”.

