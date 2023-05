A ministra da Agricultura e da Alimentação afirmou esta terça-feira que vai haver muita sardinha de qualidade e a um preço justo, destacando a quota excecional deste ano que atinge as 37 mil toneladas.

Maria do Céu Antunes, que se deslocou à Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, para participar num almoço que assinala o primeiro dia da safra, disse que as “expectativas são elevadas” e que o Governo está a ultimar um acordo com o setor para a valorização do pescado.

“Vamos ter sardinha boa e estamos a trabalhar para que o preço seja justo para todos e que ninguém perca dinheiro ao longo da cadeia”, frisou a governante aos jornalistas.

A ministra da Agricultura e da Alimentação referiu que “é com uma expectativa redobrada” que está a iniciar-se esta safra e que a finalizar-se este acordo, que “vai também ajudar a valorizar o pescado e a fixar o valor”.