A Microsoft avançou com processos de saída de trabalhadores da empresa. Ao que o Observador apurou serão 112 os trabalhadores afetados pelo anúncio da empresa de uma reestruturação interna. A tecnológica não confirma este número, nem releva qual a quantidade exata de funcionários afetados. E também não revela de que forma vai reduzir estes postos de trabalho, se por rescisões ou por algum processo de despedimento.

Numa nota enviada por fonte oficial da Microsoft Portugal ao Observador lê-se que “ajustes organizacionais são uma parte regular” e “necessária” do negócio. “Continuaremos a priorizar e investir em áreas estratégicas de crescimento para o nosso futuro, dando suporte e apoio aos nossos clientes e parceiros. Não tomamos decisões como esta de ânimo leve. Estamos a trabalhar de forma próxima com os colaboradores impactados para garantir que são tratados com respeito e têm todo o nosso apoio durante estas transições”, garante a empresa.

Ao que foi possível apurar, as saídas terão sido anunciadas numa reunião que terá contado com a presença de Andrés Ortolá, o diretor-geral da Microsoft Portugal, e de diretores de recursos humanos e de comunicação. Essa reunião, que teria o nome de “business update“, deveria ter uma duração de 15 minutos, mas terá durado apenas três.

Em abril, um estudo feito pela consultora EY estimou que Microsoft anualmente gere receitas de 4,9 mil milhões de euros para a economia portuguesa, o equivalente a 2,4% do PIB. E que gera mais de 28 mil empregos no país.

No primeiro mês deste ano, a Microsoft anunciou que iria despedir 10 mil trabalhadores, o equivalente a menos de 5% da sua força de trabalho. Na altura, a empresa não confirmou se esses novos despedimentos poderiam afetar os trabalhadores da subsidiária em Portugal.