A Microsoft estará a planear uma nova ronda de despedimentos, avançam meios como a Sky News, Bloomberg e Wall Street Journal. A Sky News fala num número “significativo” de cortes nos postos de trabalho em várias geografias, que pode chegar a 5% da força de trabalho da tecnológica. A tecnológica dá emprego a 220 mil pessoas, o que rondaria um despedimento de 11 mil pessoas.

Já a Bloomberg cita uma fonte próxima que especifica que esta decisão poderá concentrar-se nas áreas de engenharia, mas explicando que não foi possível apurar um número concreto sobre estes possíveis despedimentos.

Não é a primeira vez em que há notícias de eventuais despedimentos na Microsoft: em julho e outubro do ano passado já foram noticiados cortes no total de trabalhadores. Em ambas as ocasiões, a Microsoft recorreu à justificação de “ajustes estruturais” e de uma avaliação de “prioridades de negócio”.

A Bloomberg escreve que, em comparação com as rondas anteriores, a redução poderá ser “significativamente maior” desta vez. Nessas ocasiões, o corte afetou menos de 1% do total de empregados. A Microsoft vai anunciar resultados financeiros na próxima semana, no dia 24 de janeiro, e a Sky News admite que a empresa possa oficializar alguma decisão sobre o tema antes de Satya Nadella prestar contas aos acionistas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Observador questionou fonte da Microsoft em Portugal sobre as notícias de novos despedimentos e se poderão afetar os trabalhadores da subsidiária no país, encontrando-se a aguardar comentários. A tecnológica está em Portugal desde 1990.

Desde que a vaga de despedimentos nas grandes tecnológicas arrancou, no ano passado, já saíram de empresas como a Meta, Twitter ou Amazon milhares de pessoas. No Twitter, o plano inicial passou pelo despedimento de 3.500 pessoas, o equivalente a metade do total de trabalhadores quando Elon Musk assumiu a rede social. A Meta despediu 11 mil pessoas, naquela que foi a primeira vez em que a empresa de Mark Zuckerberg anunciou cortes do género.

Mais tarde foi a vez de a Amazon revelar despedimentos. Primeiro admitia-se o despedimento de 10 mil pessoas, mas já este ano o CEO Andy Jassy reviu os números em alta: o plano passa agora pelo despedimento de mais de 18 mil pessoas.

Também este ano, a Salesforce anunciou que vai despedir quase 8 mil pessoas, o equivalente a 10% do total de trabalhadores, admitindo que contratou demasiado durante a pandemia. A empresa tem um plano para redução de custos, que também passa pelo decréscimo do número de escritórios.