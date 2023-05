A dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fábia) venceu esta sexta-feira o Rali de Portugal, quarta prova pontuável para o Campeonato de Portugal, e Miguel Correia/José Carvalho (Skoda Fábia) são os novos líderes.

Araújo terminou o dia desta sexta-feira da 56.ª edição do Rali de Portugal com o tempo de 1h30.51,5 e 13,9 segundos de vantagem sobre Miguel Correia, que foi segundo, e 54,9 sobre Bernardo Sousa (Citroën C3), o terceiro.

Pelo caminho ficaram o norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20), com problemas num dos amortecedores do seu carro, e o algarvio Ricardo Teodósio (Hyundai i20), anterior líder do campeonato, que desistiu na segunda passagem por Arganil com problemas mecânicos.

Desta forma, Miguel Correia é o novo líder do CPR, com 82 pontos, por troca com Teodósio, que tem, agora, 62.

José Pedro Fontes (Citroën C3), que foi sexto entre os portugueses, depois de ser acometido por problemas mecânicos nos dois últimos troços, está no terceiro lugar, com 52.

Na power stage, em Mortágua, que distribui seis pontos pelos três mais rápidos, Miguel Correia amealhou os três correspondentes ao primeiro lugar, seguido de Bernardo Sousa (dois) e Armindo Araújo (um).

Com esta vitória na prova lusa, Armindo Araújo, que foi 17.º à geral no final do primeiro dia, sobe de sexto ao quarto posto do campeonato, com 48 pontos, mais dois do que Pedro Almeida (Skoda Fábia), que esta sexta-feira foi quarto.

No sábado, o dia serve para efeitos de classificação dos pilotos da categoria reservada às duas rodas motrizes.