No mínimo, José Mourinho teve uma semana simpática. Depois de quatro jogos consecutivos sem ganhar, a Roma voltou as vitórias na meia-final da Liga Europa contra o Bayer Leverkusen e deu um passo importante rumo à segunda final europeia seguida. Mas houve mais: fora dos relvados, o fã de ténis que existe no treinador português teve a oportunidade de conhecer Novak Djokovic.

“É um dos maiores treinadores de futebol da história, sinto-me honrado por ele vir assistir aos meus jogos. É uma pessoa muito simpática, sempre foi muito amável comigo e com a minha equipa. Espero poder retribuir o favor. O ‘Special One’, como lhe chamam, veio ver-me. Estou muito feliz”, confessou o tenista sérvio, que revelou que Mourinho foi assistir ao encontro contra Tomás Martín Etcheverry no Masters 1000 de Roma e que até lhe pediu um autógrafo.

"???????? ???????????????? ???????????????????????? ????????????!" Novak Djokovic was ???????????????????????????? after reuniting with Jose Mourinho in Rome ???? pic.twitter.com/hBDjbDTT3R — Eurosport (@eurosport) May 13, 2023

A realidade regressava este sábado e a Roma visitava o Bolonha, tendo a oportunidade de igualar o AC Milan no 5.º lugar da Serie A depois de a equipa de Stefano Pioli ter perdido com o Spezia. Contudo, as prioridades de José Mourinho estavam completamente estabelecidas: o treinador português estava já a pensar na decisiva segunda mão contra o Bayer Leverkusen, na próxima quinta-feira, e não convocava Rui Patrício, Dybala, El Shaarawy, Karsdorp, Smalling e Llorente.

Assim, o treinador português entregava a baliza ao ex-Benfica Svilar, lançando Wijnaldum, Tahirovic, Camara e Missori no meio-campo e ainda Solbakken a fazer companhia a Belotti no ataque, com Spinazzola, Pellegrini, Matic e Abraham a começarem todos no banco de suplentes. Do outro lado, num Bolonha que está perfeitamente tranquilo a meio da tabela da Serie A, o treinador era Thiago Motta — o mesmo Thiago Motta que conquistou Campeonato, Taça, Supertaça, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes com José Mourinho no Inter Milão.

A primeira parte terminou sem golos e o treinador português decidiu dar algum músculo à equipa ainda no início da segunda parte, lançando Mancini, Bove e Abraham de uma só vez. A Roma tinha mais bola, mais oportunidades e mais remates à baliza, numa quase inversão daquilo que tinha acontecido no primeiro tempo, e Mourinho fez uma espécie de all in a 20 minutos do fim quando abdicou da gestão para trocar Solbakken e Tahirovic pelo capitão Pellegrini e por Matic.

A Roma começou a empurrar verdadeiramente o Bolonha para o próprio meio-campo a partir das substituições, assumindo por completo o controlo da partida, mas já não conseguiu mudar o rumo do jogo. A equipa de José Mourinho empatou na antecâmara da segunda mão das meias-finais da Liga Europa e falhou o salto para o 5.º lugar da Serie A, estando agora a dois pontos do AC Milan e a seis da Lazio, o primeiro conjunto dentro da zona de apuramento para a Liga dos Campeões.