O grupo Saint-Gobain inaugurou uma fábrica de abrasivos no concelho da Maia, no Porto, que implicou um investimento de 18 milhões de euros e gerou 20 postos de trabalho.

“O grupo Saint-Gobain em Portugal inaugurou, na quarta-feira, a nova fábrica de abrasivos no concelho da Maia. Esta é a primeira unidade fabril da empresa no país dedicada à produção de abrasivos técnicos não tecido para o mercado EMEA [Europa, Médio Oriente e África], até agora abastecido por outra unidade […] localizada no México”, anunciou, em comunicado.

A empresa investiu 18 milhões de euros na nova unidade, que criou 20 postos de trabalho, número que pode aumentar até ao final do ano.

“A unidade de conversão para este tipo de produtos (non woven) já existia no concelho. Em comparação com outras fábricas do grupo e fora do grupo, que estiveram na equação, esta foi a que apresentou melhores resultados estratégicos para abastecimento à Europa, assim como um grande conhecimento e comprometimento por parte da equipa local”, justificou o managing director da Saint-Gobain Abrasivos em Portugal, Espanha e Marrocos, Pedro Busto, citado na mesma nota.

De acordo com este responsável, o novo espaço é também mais eficiente no que diz respeito às emissões de dióxido de carbono (CO2) por unidade de produção, com uma redução de cerca de 50% em comparação com unidades semelhantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por outro lado, terá uma central de produção de energia, com recursos a painéis fotovoltaicos, que garantirá um autoconsumo entre 20% e 30% da capacidade instalada.

O grupo Saint-Gobain tem mais de 168.000 colaboradores em 75 países.

Em Portugal, conta com mais de 600 colaboradores, 13 empresas, 10 fábricas e um centro de investigação e desenvolvimento em Aveiro.