Os incêndios florestais voltaram a intensificar-se no oeste do Canadá, obrigando à retirada de milhares de pessoas das suas casas, enquanto no leste, no Quebeque, as autoridades vaticinaram este sábado que o combate às chamas durará todo o verão.

Após alguns dias de tréguas, as chamas reacenderam na província de Alberta, tendo uma ordem de evacuação, a segunda desde maio, sido emitida na sexta-feira na cidade de Edson, com 8.400 habitantes.

Numa outra província, Colúmbia Britânica, o município de Tumbler Ridge, com 2.400 habitantes, foi também evacuado depois de um incêndio se ter aproximado da cidade.

Na província do Quebeque, cerca de 14 mil pessoas estão ainda sob ordem de saída das suas habitações.

“É a primeira vez na história do Quebeque que se combatem tantos incêndios, que se retiram tantas pessoas das suas casas”, afirmou o ministro da Segurança Pública, François Bonnardel. “Vamos ter um combate que vai durar todo o verão”, prognosticou.

Segundo o centro de fogos florestais do Canadá, dos 416 incêndios ativos no país, cerca de metade (203) está fora de controlo.

Desde o início do ano, considerado inédito em matéria de incêndios florestais, já arderam mais de 4,6 milhões de hectares no Canadá.