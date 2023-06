Pastores e rebanhos vão rumar às pastagens de altitude da Serra da Estrela no dia 1 de julho, celebrando uma prática secular e identitária do território que poderá ser acompanhada por turistas e residentes.

“A tradição ancestral associada à deslocação sazonal de rebanhos na Serra da Estrela — a transumância — é anualmente vivida pelos pastores do território, uma experiência que traduz a essência de uma vida dura, simples e plena de encanto”, referiu a Câmara de Seia, no distrito da Guarda.

Segundo a autarquia, “a Festa da Transumância e dos Pastores inicia-se uma semana antes, no dia 25 de junho, com a romaria das ovelhas à Festa de São João Baptista”.

Nesse dia, “os pastores oriundos de várias aldeias do concelho de Seia, acompanhados dos rebanhos (cabras e ovelhas Serra da Estrela), desfilam à vez, à volta da capela de São João, na aldeia da Folgosa da Madalena, no concelho de Seia”, contou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A autarquia acrescentou que os pastores pedem ao padroeiro “um bom ano de pasto e proteção para o gado, para depois os rebanhos subirem à serra”.

Para esse desfile, as ovelhas ostentam “os maiores e melhores chocalhos” e são enfeitadas com “cabeçadas” e “borlas” feitas de lã de ovelha.

A subida às pastagens de verão acontecerá uma semana depois, por um percurso de aproximadamente 11 quilómetros, e inicia-se às 7h30, em Seia.

De acordo com a autarquia, as mais de mil cabeças de gado “proveniente das terras chãs (Santa Comba, Folgosa, Maceira, São Martinho, Paranhos e Pinhanços)” irão concentrar-se no largo da Câmara.

Depois, atravessarão “a zona histórica da cidade em direção à montanha, percorrendo caminhos que há séculos conduzem pastores e rebanhos à Aldeia de Montanha do Sabugueiro”. Daí, “alguns dos rebanhos seguem para as pastagens de altitude, onde vão pernoitar e passar os meses seguintes, até ao São Miguel”, acrescentou.

Quem participar na subida encontrará preparadas pelo caminho degustações gastronómicas, como a típica merenda do Alforge e um almoço com os pastores, e vários momentos de animação.