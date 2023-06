Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Ao 476.º dia da invasão, o Presidente da Bielorrúsia mostrou-se confiante que o conflito na Ucrânia vai acabar em breve com uma vitória russa. Em entrevista ao canal 1 russo, Alexander Lukashenko disse que as forças ucranianas têm sofrido várias derrotas pesadas e que a recente destruição de tanques Leopard é evidência disso mesmo. Lukashenko confirmou ainda a chegada das primeiras armas nucleares russas ao país, algumas das quais mais poderosas do que as bombas usadas no ataque a Hiroshima e Nagasaki em 1945.

No terreno, 0 Ministério da Administração Interna da Ucrânia comunicou que 28 localidades na margem direita do Rio Dnipro, controlada pelas forças ucranianas, permanecem inundadas na sequência da destruição da barragem de Kakhovka. Mais de 700 mil pessoas estão a ser afetadas pela escassez de água provocada pela destruição da barragem, estima a UNICEF;

Eis um resumo dos outros acontecimentos que marcam este, o 476.º dia da invasão:

O que se passou durante a tarde?

De acordo com informações divulgadas pela vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, as forças de Kiev avançaram cerca de 300 metros em direção a Zaporíjia e Bakhmut nas últimas 24 horas;

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) espera uma “boa solução” para a futura integração da Ucrânia na aliança, prevendo um “programa plurianual” de reformas pelas autoridades ucranianas;

O Parlamento russo aprovou nesta quarta-feira legislação para que presidiários possam alistar-se no exército e combater na Ucrânia.

O que se passou durante a manhã?

A administração russa de Nova Kakhovka, em Kherson, acusou a Ucrânia de ter atacado uma zona residencial na cidade, provocando um ferido e problemas na distribuição de energia elétrica;

Subiu para 12 o número de vítimas mortais provocadas pelo ataque russo desta terça-feira na cidade natal de Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk;

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas durante uma série de ataques russos nas regiões de Odessa e Donetsk durante a madrugada;