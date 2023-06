Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, vai visitar na quinta-feira a central nuclear de Zaporijia, sob o controlo de tropas russas, anunciou o assessor da operadora russa de centrais nucleares (Rosenergoatom).

De acordo com a agência de notícias russa Interfax, Renat Karchaa disse que a visita deveria ocorrer esta quarta-feira, mas que foi adiada para quinta-feira.

“Desconhece-se o motivo do adiamento”, afirmou o assessor da Rosenergoatom, citado pela Interfax.

Grossi está na Ucrânia e, na terça-feira, conversou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apresentando-lhe um programa de ajuda para sanar a redução do fluxo de água para a central de Zaporijia, devido aos danos causados na barragem de Kakhovka, após uma explosão.

Timely conversation with ???????? #Ukraine President @ZelenskyyUa on the eve of my visit to #Zaporizhzhya nuclear power plant where I will assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/kRDrfIAVoe

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 13, 2023