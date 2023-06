O comandante checheno e membro da Duma Adam Delimkhanov terá sido ferido na Ucrânia. A informação foi confirmada esta quarta-feira de manhã pelo Ministério da Defesa da Rússia, após a divulgação de notícias por meios de comunicação ucranianos que davam Delimkhanov como morto durante um bombardeamento na cidade de Primorsk, no sul da Ucrânia.

O ministério russo garantiu que Delimkhanov, um dos mais importantes oficiais da Rússia e braço-direito do líder checheno Ramzan Kadyrov, está “vivo mas ferido”, segundo o The Moscow Times. O comandante terá sido atingido durante um bombardeamento na cidade de Primorsk, no sul da Ucrânia.

Também o porta-voz do parlamento russo, Vyacheslav Volodin, disse que o líder militar de 53 anos, que desempenhou um papel de destaque no cerco e conquista de Mariupol,”está vivo e bem”.

Preocupado com Delimkhanov, Kadyrov pede informações aos serviços secretos ucranianos

Contrariando as declarações dos oficiais russos, Kadyrov mostrou-se preocupado com o aliado e pediu informações aos serviços de informação ucranianos sobre o seu paradeiro.

De acordo com o líder checheno, Vyacheslav está desaparecido e, até o momento, não foi possível encontrá-lo. “Peço aos serviços secretos ucranianos que forneçam informações sobre o local e as posições atingidas, para que possa encontrar o meu querido irmão. Prometo uma recompensa generosa e peço ajuda”, escreveu Vyacheslav no Telegram.

Peskov diz que Moscovo está preocupado com comandante checheno

Reagindo às notícias sobre Delimkhanov, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscovo está “gravemente preocupado” com o “Herói da Rússia”, admitindo não saber o que aconteceu ao braço-direito de Kadyrov.

“Esperamos receber em breve informações sobre o que aconteceu”, declarou o porta-voz, citado pelo The Telegraph.