O Presidente da Bielorrúsia mostrou-se confiante que a guerra na Ucrânia vai acabar em breve e que a Rússia vai sair vitoriosa.

Em entrevista ao canal 1 russo, Alexander Lukashenko disse que as forças ucranianas têm sofrido várias derrotas pesadas e que a recente destruição de tanques Leopard é evidência disso mesmo, citou a agência de notícias russa RIA.

Lukashenko declarou que, quando a guerra acabar, “os doidos do ocidente vão criar muitos problemas” para a Bielorrúsia e para a Rússia, alertando que estes sofrerão muito se ultrapassarem a linha vermelha.

Afirmando que Vladimir Putin nunca pediu à Bielorrússia para entrar no conflito, o Presidente bielorrusso garantiu que não deixará que os russos sejam alvejados nas costas e que, no caso de agressão, o seu país não hesitará em responder, de acordo com a mesma agência de notícias.

Lukashenko disse recentemente que não hesitará em usar as armas nucleares russas, que começaram esta semana a chegar ao país, para responder a um ataque externo, mas que não o fará sem falar primeiro com o homólogo russo.