O psiquiatra Luís Patrício, um dos pioneiros no tratamento das toxicodependências em Portugal, denuncia no seu mais recente livro uma “verdade escondida” no tráfico e consumo de drogas, sobretudo nos bairros que sucederam ao antigo Casal Ventoso.

No livro “Álcool, Canábis e Mais Realidades: O Outro Lado da Verdade”, o médico que dirigiu durante mais de duas décadas o Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) das Taipas, em Lisboa, publica que quatro anos após uma reportagem feita nas imediações do desmembrado Casal Ventoso, um dos maiores centros de droga do país, “a verdade do tráfico e do consumo problemático se mantêm” e que pouco foi feito pelas autoridades para prevenção e combate a este problema.

Em declarações à agência Lusa, Luis Patrício explicou que em 2017 acompanhou a jornalista Ana Carvalho e a fotógrafa Mafalda Azevedo “para que se desse a conhecer as faces ocultas da droga em Lisboa” e que, passados vários anos, questionado pelas mesmas sobre o que mudou para melhor, detetou uma inércia para resolver um problema de consumo que se agudiza, também com a entrada de novas drogas.

É esta realidade que Luis Patrício quer denunciar com o livro, relatando sobre o que se passa nos bairros de venda e consumo da capital, mas sobretudo nos que vieram a suceder ao realojamento do antigo Casal Ventoso, como sejam a Quinta da Cabrinha e o Loureiro, ou as imediações dos mesmos, baseando-se em situações que constatou e relatos de doentes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o especialista, “muito haverá a rever, a fazer” e, “naturalmente, há que fazer muito diferente do que se revelou improcedente”.

Para o psiquiatra clínico, “a propaganda funciona, tem sido um sucesso, mas a realidade infelizmente é outra”, considerando que há um “falhanço na estratégia desde 2001”.

Segundo o autor, existe um desinvestimento político na área da prevenção e tratamento da toxicodependência e dos comportamentos aditivos em Portugal.

“Penso que o livro pode ajudar a pensar e contribuir para revitalizar a energia e a esperança e até a militância na promoção da verdade em saúde e bem-estar”, considerou.

Na obra, o médico evidencia também “os atrasos múltiplos nas respostas em Portugal, os desequilíbrios no bem-estar e saúde mental revelados e agravados nos confinamentos”, bem como “as necessidades de valorização dos pilares de um sistema de saúde: os profissionais e o centro de saúde como locais para servir as populações”.

Há uma semana, a propósito da divulgação do Relatório Europeu das Drogas 2023, entrevistado pela Lusa, o diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, João Goulão, alertou que nunca se assistiu como agora a tanta disponibilidade de drogas e que Portugal segue as tendências internacionais de consumos.

O livro “Álcool, Canábis e Mais Realidades: O Outro Lado da Verdade” será apresentado no sábado, às 17h, no Palácio Baldaya, em Lisboa.