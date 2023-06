Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A televisão estatal russa transmitiu esta segunda-feira imagens do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, a inspecionar as forças russas na Ucrânia, naquela que é a primeira aparição pública após a rebelião suspensa do grupo paramilitar Wagner.

De acordo com imagens transmitidas pelo canal de televisão Rossiya 24, Shoigu, alvo de duras críticas por parte do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, deslocou-se a um posto de comando das forças russas na Ucrânia e “reuniu-se com os líderes” de uma das unidades.

Durante a visita, o responsável “constatou uma elevada eficiência na identificação e destruição de equipamento militar e pontos de posicionamento inimigos nas áreas táticas da zona de responsabilidade” da unidade, declarou, em comunicado publicado na plataforma Telegram, o Ministério da Defesa russo, que também divulgou um vídeo, que foi reproduzido no Twitter por um dos conselheiros do ministro da Administração Interna na Ucrãnia, Anton Geraschenko.

For the first time since the coup attempt, Shoigu showed up.

In the morning, the Russian Ministry of Defense posted a video showing that he visited the command post of the "western" group of troops in the "SMO" zone.

Though it is not clear if this video is recent or from an… pic.twitter.com/QYDyecsFkS

