Foi uma rebelião, ou uma marcha pela justiça como Yevgeny Prigozhin lhe chamou, que durou apenas 24 horas. Praticamente sem resistência, o grupo Wagner avançou pela Rússia adentro. Os mercenários controlaram, em poucas horas, uma cidade de um milhão de habitantes, Rostov-on-Don, percorreram a autoestrada M4, chegaram a Lipetsk. A 200 quilómetros de Moscovo, o chefe da milícia paramilitar anunciou que recuaria, que a insurreição terminaria ali e que não chegaria à capital russa, de modo a evitar um “derramamento de sangue”.

Com tudo isto, Yevgeny Prigozhin conseguiu o que parecia impossível: foi uma das poucas vozes que enfrentou Vladimir Putin durante o seu longo mandato e até obteve alguns sucessos militares, expondo as vulnerabilidades da segurança interna da Rússia. Em declarações à Rádio Observador, Isidro de Morais Pereira, antigo representante de Portugal na NATO, não tem dúvidas: é “óbvio” que o Presidente russo sai mais “enfraquecido” desta insurreição.

Como nota o correspondente Luke Harding do jornal britânico Guardian, os eventos das últimas 24 horas deixaram Vladimir Putin numa posição mais “frágil” do que nunca, desde o momento em que se sentou no Grande Palácio do Kremlin há 23 anos. O Estado russo não conseguiu dar resposta eficaz a uma insurreição, cujo desfecho poderia ter sido o início de uma guerra civil. “O Presidente russo não ganhou este braço de ferro. Se assim fosse, teria esmagado a rebelião e teria metido ordem na revolta”, sustentou Isidro de Morais Pereira.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.